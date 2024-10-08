ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in yanındayız" dedi.

Blinken, 7 Ekim'in birinci yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları, Filistin halkı için trajik sonuçları olan bir yıllık çatışmanın fitilini ateşledi." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında ateşkes anlaşmasını imzalama zamanının geldiğini kaydeden Blinken, ayrıca uluslararası toplumun Hamas'a destek verenlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.