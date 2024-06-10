ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ateşkes istiyorsanız, Hamas'a evet demesi için baskı yapın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için “Hamas’a baskı yapılması gerektiğini” savundu.

Blinken, Mısır’daki temaslarının ardından İsrail’e geçmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ateşkes önerisinin “ateşkese ulaşma, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel güvenliğin geliştirilmesi için en iyi tek yol” olduğunu öne süren Blinken, söz konusu önerinin İsrail tarafından kabul edildiğini ve geniş uluslararası desteğe sahip olduğunu söyledi.

ABD'li Bakan ateşkes önerisine ilişkin, “Ateşkes istiyorsanız, Hamas'a 'evet' demesi için baskı yapın." ifadelerini kullandı. REKLAM Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için sarf edilen çabaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. ATEŞKES ÖNERİSİ ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.