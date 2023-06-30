Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini değerlendirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde Washington'da bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Ortak amaç olan anlaşma için ilerleme kaydedildi. Ancak nihai bir anlaşmaya varmak için daha çok çalışılması gerek" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini değerlendirdi
AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmeleri alanında ilerleme kaydedildiğini ancak nihai anlaşma için "çok çalışılması" gerektiğini söyledi.

Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile iki ülke arasındaki barış görüşmeleri için süren müzakerelerin ardından Virginia'da basına açıklamada bulundu.

AA'nın haberine göre, taraflar arasındaki görüşmelere katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Blinken, "Ortak amaç olan anlaşma için ilerleme kaydedildi." açıklamasında bulundu.

Blinken, önemli hususlarda ise tarafların birbirlerinin duruşunu daha iyi anladığına dikkati çekerek, "Ancak nihai bir anlaşmaya varmak için daha çok çalışılması gerek." dedi.

Antony Blinken, üç gündür süren görüşmelerde önce her iki bakanla ayrı ayrı bir araya gelmiş, daha sonra üçlü bir toplantı düzenlemişti.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN İLE BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN İLERLEME KAYDEDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını ve ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 27-29 Haziran'da ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağı üzerindeki müzakerelerde ek ilerleme sağladı. Taslak anlaşmanın ek maddeleri üzerinde mutabakata varıldı ve taslak metinde karşılıklı anlayışa doğru adım atıldı. Aynı zamanda, bazı kilit konularda ek çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi." ifadeleri yer aldı.

Bayramov ve Mirzoyan, 1-4 Mart'ta da yine Blinken'in ev sahipliğinde ABD'de bir araya gelmiş, anlaşma taslağının bazı maddelerinde mutabakata varmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa Parlamentosu, 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı
DÜNYA Fransa'da 15 yaş altındakilerin internet kullanımı ...
Martin Luther King Jr'ın kardeşi hayatını kaybetti
DÜNYA Martin Luther King Jr'ın kardeşi hayatını kaybetti
Bağdat’ta, Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı
DÜNYA Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği basıldı
Fransa'da protesto yürüyüşünde polisle çatışma çıktı: Clamart'ta sokağa çıkma yasağı
DÜNYA Fransa karıştı: Dört kentte sokağa çıkma yasağı
Suriye Golan Tepeleri'ndeki BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün görev süresi 6 ay uzatıldı
DÜNYA Golan Tepeleri'ndeki BM gücünün görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi ile görüştü
48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14. torununu bekliyor!
DÜNYA 48 yaşında 22 çocuk annesi ve 14 torunu var!
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras parti liderliğini bırakacağını açıkladı
DÜNYA Çipras parti liderliğini bırakacak
Prigojin nerede? Kremlin'den açıklama
DÜNYA Prigojin nerede? Kremlin'den açıklama
Putin, Wagner isyanından günler sonra halkla buluştu - Rusya Haberleri
DÜNYA Putin, Wagner isyanından günler sonra halkla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.