ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bağdat'ta
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki diplomatik temaslarının ardından planlamada olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.
Giriş: 13.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:01
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Başbakan Muhammed Şii el-Sudani ile görüşmeye, Irak başkenti Bağdat'a gitti.
Blinken'ın ziyaretinin habersiz bir ziyaret olduğu bildirildi.
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