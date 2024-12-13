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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bağdat'ta | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bağdat'ta

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki diplomatik temaslarının ardından planlamada olmayan bir ziyaret gerçekleştirerek Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:01
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        ABD Dışişleri Bakanı Bağdat'ta
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Başbakan Muhammed Şii el-Sudani ile görüşmeye, Irak başkenti Bağdat'a gitti.

        Blinken'ın ziyaretinin habersiz bir ziyaret olduğu bildirildi.

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