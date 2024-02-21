ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Blinken, başkent Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da, Lula da Silva tarafından kabul edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, baş başa ve basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

Lula da Silva, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul ettim. Başkan Biden ile başlattığımız işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çevrenin korunması, enerji dönüşümü, ülkelerimiz arasındaki yatırımlar, işbirliği bağlarının güçlendirilmesi ile Ukrayna ve Gazze'deki barışı ele aldık." ifadelerini kullandı.

REKLAM

ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Guyana ve Venezuela arasındaki gerginliği azaltma bağlamında oynadığı önemli rolün altını çizdi.

ABD'nin Gazze'deki çalışmaları hakkında bilgi veren Blinken, ülkesinin esirlerin serbest bırakılması, insani yardımın artırılması ve Filistinli sivillere yönelik koruma sağlanmasına ilişkin faaliyetlerini aktardı.

Blinken, Lula da Silva'ya iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları için teşekkürlerini iletti.

Brezilya ve İsrail arasında gerginlik

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetmesinin ardından İsrail-Brezilya hattında tansiyon yükselmişti.

Bu açıklamaların ardından İsrail, Lula'yı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıklamış, Brezilya lideri Lula da, İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.