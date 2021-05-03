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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Çin son yıllarda diğer ülkelere karşı daha saldırganca davranıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in saldırgan davranışlarını artırdığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken:
AA

Blinken, Amerikan CBS kanalında yayımlanan röportajında Washington-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

"Çin son yıllarda diğer ülkelere karşı daha saldırganca, ülke içinde ise daha baskıcı davranıyor." ifadesini kullanan Blinken, ABD'nin Çin'i baskı altında tutmak istemediğini ancak kurallara dayalı uluslararası düzene zarar vermesine de izin veremeyeceğini belirtti.

Blinken, askeri alanda karşı karşıya gelmenin her iki ülkenin de çıkarına olmayacağını vurguladı.

- "Biden, Şi'ye endişelerimizi anlattı"

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in şubat ayında yaptıkları iki saat süren ilk telefon görüşmesinde çok sayıda konuyu ele aldıklarını kaydetti.

"Biden, Çin'in ekonomik alan ve fikri mülkiyet hırsızlığını da kapsayan birçok konudaki faaliyetleriyle ilgili ciddi endişelerimiz olduğunu açık açık anlattı." ifadesini kullanan Blinken, ABD'nin Çin ile ilgilenmemek gibi bir lüksü olmadığını belirtti.

Blinken, ABD-Çin ilişkisinin mücadeleci, rekabetçi ve birlikte çalışılabilen bir ilişki olsun olmasın gerçek zorlukları bulunduğunu söyledi.

Çin'in, haksız rekabet etmeye çalışan biriymiş gibi ve gittikçe artan bir düşmanca tarzda davrandığına dikkati çeken Blinken, ancak aynı düşüncedeki ve benzer bir şekilde zarar gören ülkelerin Pekin'e "Bu böyle sürmez ve sürmeyecek" demek için bir araya geldiklerinde daha etkili ve güçlü olacaklarını söyledi.

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