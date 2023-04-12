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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin açıklaması

Ülkesinin Çin ile ilişkilerini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hedeflerinin yeni bir soğuk savaş değil, barış, istikrar, güvenlik ve fırsatlar yaratmak olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin açıklaması
AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ile ilişkilerde hedeflerinin yeni bir soğuk savaş değil, barış, istikrar, güvenlik ve fırsatlar yaratmak olduğunu kaydetti.

Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipin Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Carlito Galvez ile “ABD-Filipinler 2+2 Bakanlar Toplantısının” ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Filipinlerle, ekonomi, çevre ve iklim konularında işbirliğini ele aldıklarını belirten Blinken, bunun yanı sıra Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortak çalışabilirliğini güçlendirme üzerine odaklandıklarını anlattı.

AA'nın haberine göre ABD ile Filipinler 2014’te Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması imzalamış ve bu kapsamda Amerikan askerleri adadaki 5 askeri üsse konuşlandırılmıştı.

İki ülke 1 Şubat’ta söz konusu anlaşmanın kapsamını genişletmiş ve 5 üssün altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra ABD askerlerinin konuşlanması için 4 üs daha tespit edilmesine karar vermişti.

3 Nisan’da ise iki ülke söz konusu yeni üsleri açıklamıştı.

BAKANLAR ÇİN İLE OLASI SAVAŞTA FİLİPİN ÜSLERİNİN ROLÜ ​​​​​​​SORUSUNA KAÇAMAK YANITLAR VERDİ

Toplantıda Amerikan askerlerinin yeni üslere yerleşmesinin Tayvan üzerine Çin’le ortaya çıkabilecek bir savaşta nasıl etkisi olacağı dört bakana soruldu.

Austin, Çin ile olası savaş sorusuna değinmezken, üslerin uzun vadeli iki ülkenin ortak çalışabilirliğine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Manalo ise yeni belirlenmiş olan 4 üssün ortak çalışabilirlik ve potansiyel insani ve iklimsel felaketlere müdahalede kullanılmasının amaçlandığını belirtti.

Filipinli Bakan, “Nasıl kullanılacaklarına ilişkin şu aşamada tam bir yanıtımız yok. Bunlar halen görüşülmekte. Ancak temel bir anlayışa varmış bulunuyoruz. Bu da insani felaketlerle ilişkili olaylara müdahale amacıyla kullanılacaklarıdır.” yanıtını verdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE BARIŞ

Aynı soruya Bakan Blinken ise Çin ile ilişkilerinin bazı konularda rekabet, bazı konularda işbirliği bazı konularda ise "hasımlık" olarak tanımlanabilecek karmaşık bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Blinken, bölgedeki ana hedeflerinin kendi stratejilerini yoluna koymak ve güç için yatırımlar yapmak olduğunu belirtirken, bunu da başta Avrupa ve Pasifik'te olmak üzere ortaklarla birlikte hareket ederek yaptıklarını vurguladı.

Antony Blinken, "Dünyadan duyduğumuz ve bizim menfaatimize de olduğuna inandığım şey Çin ile ilişkilerimizi sorumlu bir şekilde yürütmektir. Hedefimiz barış, istikrar, güvenlik ve fırsatlar yaratmaktır. Çin ile yeni bir soğuk savaşa girmek değil, Çin’i kontrol altına almak değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin bölgede kendi menfaatleri ve bölgesel istikrar için kararlı bir duruş sergileyeceğini belirten Blinken, Çin ile küresel sorunlar konusunda işbirliği yapmaya hazır olduklarına ve iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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