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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin'e koronavirüs suçlaması! - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin'e koronavirüs suçlaması!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, koronavirüs salgınının yayılmasından Çin'i sorumlu tutarak, "Kovid-19'un ilk zamanlarında Çin'in yapması gerekeni yapmadığını düşünüyorum. Uluslararası uzmanlara doğru zamanda erişim tanımalı, bilgiyi paylaşmalı ve gerçek bir şeffaflık ortaya koymalıydı" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin'e koronavirüs suçlaması! - Haberler
Blinken'dan Çin'e virüs suçlaması!
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda Chuck Todd'un sunduğu "Meet the Press" programına konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından Çin'i sorumlu tutan Blinken, şunları söyledi:

"Kovid-19'un ilk zamanlarında Çin'in yapması gerekeni yapmadığını düşünüyorum. Uluslararası uzmanlara doğru zamanda erişim tanımalı, bilgiyi paylaşmalı ve gerçek bir şeffaflık ortaya koymalıydı. Çin yapması gerekeni yapamadığı i çin virüs çok kolay çığırından çıktı. Başka türlü davransalardı sonuç bu kadar kötü olmayabilirdi."

"ÇİN'İN SALDIRGAN TAVIRLARI ENDİŞE YARATIYOR"

Çin'in Tayvan konusundaki adımlarına dikkati çeken Blinken, Pekin yönetiminin "saldırgan tavırları" ve boğazlardaki artan tansiyonun endişe yarattığını belirtti.

Blinken, Tayvan'a bölgede barış ve güvenliği sağlamak için verdikleri sözün arkasında olduklarını vurgulayarak, "Şunu size söyleyebilirim ki Tayvan'ın şu anki statükosunu zorla değiştirmeye çalışmak çok ciddi bir hata olur." dedi.

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