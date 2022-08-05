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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'nın 'Brittney Griner' kararına tepki

ADB Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'da uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapis cezası alan ABD'li basketbolcu Brittney Griner ile ilgili açıklama yaptı. Rusya'ya tepki gösteren Blinken, kararı 'adaletsizlik' olarak değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'nın 'Brittney Griner' kararına tepki
Blinken'dan Rusya'ya 'Brittney Griner' tepkisi
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da mahkemenin, ABD’li basketbolcu Brittney Griner’i uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırmasının "adaletsizliği daha da arttırdığını" savundu.

AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Blinken, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BASKI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Griner’e verilen cezanın hiçbir şekilde haksız yere gözaltına alındığına dair kararlılıklarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Blinken, onunla gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ı da eve getirmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.

GRINER, RUSYA’DA 9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Blinken, “Rusya'daki tüm ABD vatandaşı tutuklulara adil ve şeffaf muamele yapılması için baskı yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Şubat ayında üzerindeki uyuşturucuyla gözaltına alınan Brittney Griner’i dün Moskova bölgesinde bulunan Himki Mahkemesi 9 yıl hapse mahkum etmişti. Mahkeme, ayrıca ABD’li basketbolcuyu 1 milyon ruble para cezasına çarptırmıştı. Rusya ile ABD’nin, aralarında Griner’in da olduğu tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Griner’in yanı sıra Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li Paul Whelan’ın iadesi için Moskova’ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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