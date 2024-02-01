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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Orta Doğu'ya gidecek

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Orta Doğu'ya gidecek

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:44
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu'ya gidiyor
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        Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.

        7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

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