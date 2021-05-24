Blinken'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlanmasının ardından, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu ülkelerine kısa bir ziyareti olacağını duyurdu.
ABD Başkanı Biden, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası Blinken'ın, İsrail, Batı Şeria, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret edeceğini aktardı.
Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın ateşkes sonrasında İsrail ve Filistin liderleriyle görüşeceği ifade edildi.
Blinken Orta Doğu ziyareti kapsamında Filistin Kurtuluş Örgütü Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek.
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