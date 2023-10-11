ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de ziyaretinde hangi mesajı veriyor?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gitmek için yola çıktı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı:

Başkan Biden şu an itibariyle ABD'deki önde gelen Musevi cemaatinin liderleriyle toplantı yapıyor. Buradaki mesaj 'yanınızdayız, ABD'deki musevi toplumuyla beraberiz'. Daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Desteğin altı çizildi. Başkan Biden'ın Pentagon'la ayrı bir görüşmesi oldu. Askeri mühimmatın devamının geleceğini belirtebiliriz. Beyaz Saray'da John Kirb basın toplantısı oldu. 22 tane ABD'li hayatını kaybettiğini 17 Amerikalı kayıp, tahminen rehine olduğunu belirtti. İran'ın konusu geçti. Blinken İsrail'e doğru gidiyor. Uçağa binmeden önce 'Benim İsrail'e ziyaretim İsrail'e desteği sahada, yerinde göstermek' dedi. Bölgede çatışmanın önlenmesini istediği için biraz da gözdağı vermek için mesaj verecek. Rehine konusunda İsrailli yetkili ve bölge liderleriyle görüşmelerinin olacağını belirtti. Blinken, İsrail'den sonra Ürdün'e geçecek. Donanmanın ikinci büyük uçak gemisi Eisenhower yola çıktı. BM'den bazı yeni haberler var. BM Güvenlik Konseyi Cuma günü İsrail'deki gelişmelerle ilgili olağanüstü toplantı yapacak. Zorda kalan sivil insanlar için koridorun açılması için acil çağrı yapıldı. Bu gemilerin bölgede olması İsrail karşıtlarına bir mesaj olduğunun, bir gövde gösterisinin olduğunun altını çizmek lazım. Ortadoğu'da 60 binin üzerinde ABD askeri ve üs var. O nedenle bir alarm var. Bu anlamda bu savaş gemileri Amerikan askeri varlığına tehdit olursa en azından hava saldırısı için cevap vermek için hazırlık olduğu söylenebilir.

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