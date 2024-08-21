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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgaline karşı olduklarını söyledi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgaline karşı olduklarını söyledi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes mutabakatının gelecek günlerde sağlanması gerektiğini belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgaline karşı olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 00:53 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:53
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        'Gazze'de uzun süreli işgale karşıyız'
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu programı kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Orta Doğu ziyareti kapsamında birçok üst düzey yetkiliyle görüşme fırsatı bulduğunu anlatan Blinken, "Mesajım basit, net ve acil. Ateşkes ve rehine mutabakatına sona gelinmeden ulaşılmalı. Bunu şimdi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Blinken, zamanın önemini vurgulayarak, "Esirlerin sağlığı tehlikede. Zaman önemli çünkü Gazze’de her gün kadın, çocuk ve erkekler acı çekiyor. Yeterli gıdaya, ilaca ulaşamıyor. Başlatmadıkları ve durduramayacakları bir çatışmada yaralanma ve ölme riskleri bulunuyor. Zaman önemli çünkü her geçen gün bölgede gerilimin tırmanması riski var." diye konuştu.

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        Mısır ve Katar ile gerilimin tırmanmaması için çalıştıklarını dile getiren Blinken, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası için yürütülen müzakerelere değindi.

        Blinken, İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes önerisini onayladığını savunarak, Hamas'a da bu öneriyi kabul etmesi çağrısını yineledi.

        Ateşkes mutabakatına varılabilmesi için herkesin gerekli esnekliği göstermesi gerektiğini vurgulayan Blinken, iki tarafın da anlaşmanın uygulanmasının detayları konusunda çalışacağından ve hemfikir kalacağından emin olmak istediklerini söyledi.

        Blinken, ABD'yle beraber Mısır ve Katar'ın yanı sıra çok sayıdaki ülkenin ateşkesin hemen sağlanmasının aciliyeti konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, "(Mutabakat) Bu, derhal gerçekleşmeli ve gelecek günlerde hayata geçirilmeli. Biz de bunun sağlanması için mümkün olan her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

        Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Blinken, "ABD, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgalini kabul etmiyor. Mutabakat, İsrail ordusunun konumu ve Gazze'den çekilmesi hususundaki program konusunda çok açık. İsrail, bunu kabul etti." dedi.

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        Blinken, İsrail başta olmak üzere ateşkes ve esir takasının sağlanmasının herkesin yararına olduğunu dile getirdi.

        Çatışmanın diğer bölgelere yayılmamasını sağlamaları gerektiğine işaret eden Blinken, "Gazze, kuzeyde, Lübnan'da ve Hizbullah konusunda daha iyi bir yere ulaşmak için birçok yönden anahtar konumunda. Kızıldeniz'de Husiler ile gerilimin düşürülmesi, İsrail ile Suudi Arabistan arasında iki ülkenin de çıkarına olacak normalleşme anlaşmasının sağlanıp sağlanamayacağının değerlendirilmesi için anahtar noktada." değerlendirmesinde bulundu.

        "ŞU ANDA DÜNYADAKİ EN KÖTÜ İNSANİ DURUM SUDAN'DA"

        Blinken, Mısır ve Katar temaslarında Sudan'daki durumu da ele aldıklarını dile getirerek, "Şu anda dünyadaki en kötü insani durum Sudan'da. Sudan'da çatışmadan, şiddetten gıda ve temel insani yardıma ulaşamamaktan acı çeken daha fazla insan var." dedi.

        Sudan'daki durumu iyileştirmek için çalıştıklarının altını çizen Blinken, tarafları çözüm için bir araya getirmeye çalışmanın yanı sıra insani yardımların da bölgeye ulaştırılması için birçok ülke ve uluslararası kurumla çalıştıklarını söyledi.

        Blinken, Sudan'da önemli giriş noktalarından insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını kaydederek, bu konuda daha geniş bir anlaşmaya ulaşmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli AA taraıfndan servis edilmiştir.

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