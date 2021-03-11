ABD, Kıbrıs müzakeresine 'doğrudan' angaje olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ı iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Kıbrıs'ı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ı iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz
ABD, Kıbrıs müzakeresine 'doğrudan' angaje olacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlattı ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreçle ilgili bir değerlendirme yaptı.

Blinken, nisanda Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya yönelik ABD yönetiminin nasıl bir pozisyonda olduğu sorusuna, Başkan Biden'ın çok uzun zamandır Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğine atıf yaparak cevap verdi.

Kıbrıs konusundaki son durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, "Kıbrıs'ı iki bölgeli ve iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in kritik rolünün desteklenmesi de dahil bu yaklaşımı güçlendiren çabaları destekleyeceğiz." yorumunu yaptı.

"ABD MÜZAKERELERE DOĞRUDAN ANGAJE OLACAK"

ABD'nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, "Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de, "Kıbrıs sorunu çok açık şekilde bir AB sorunudur. Kıbrıs, şimdi ve birleşmeden sonra da AB'nin üyesidir. Bölgesel istikrar ve Doğu Akdeniz'deki refah Kıbrıs sorununun çözümüne yakından bağlıdır." ifadesini kullanmış, "BM, kalıcı barış bulunması için parametrelerde çok açıktır. BM Güvenlik Konseyinin 29 Ocak 2021 tarihli 2561 sayılı kararı, siyasi eşitliği olan iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kapsamlı bir çözüm için çağrı yapmaktadır. Avrupa Birliği tamamen BM çizgisini desteklemektedir." demişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ EYLEMLERİNDEN KAYGI DUYUYORUZ"

Blinken, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümü için Avrupa Birliği (AB) ile son dönemdeki girişimlerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu çabaları desteklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı oturumda, Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin soruları da yanıtladı.

Türkiye'nin son bir yıl içinde Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden "kaygı duyduklarını" ve Ankara'nın bazı durumlarda "Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu" iddia eden Blinken, bölgedeki sorunların çözümünün ancak diplomatik yollarla olabileceğine dikkati çekti.

"ABD BU KONUDA DİKKATLİDİR"

Son haftalarda Doğu Akdeniz konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Blinken, "Türkiye'nin, daha yapıcı bir şekilde adım atılması noktasında AB ve diğer ülkelerle temasa geçmesiyle bölgede tansiyonun düştüğü görülüyor. Bunu destekliyoruz ve bu tür adımların bu istikamette atılabilmesine yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

Blinken, "ABD, Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması ve tüm tarafların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda dikkatlidir. Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıklar askeri ve provokatif yollarla değil, barışçıl bir şekilde diplomatik yollarla çözülebilir." değerlendirmesini yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KKTC'deki reklam panolarına "Love Erdoğan" afişleri asıldı 
DÜNYAKKTC'deki reklam panolarına "Love Erdoğan" afişleri ...
Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti
DÜNYAFildişi Sahili Başbakanı hayatını kaybetti
Son dakika: Şoke eden cinsel taciz raporu! - Haberler
DÜNYAİngiltere'deki cinsel taciz araştırmasından çarpıcı ...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü
DÜNYARuhani, İngiltere başbakanıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
DÜNYAÇavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
UNICEF: Suriye'de 10 yıldır süren savaşta yaklaşık 12 bin çocuk öldü ve yaralandı
DÜNYAUNICEF'ten çarpıcı Suriye iç savaşı raporu
ABDnin Texas eyaletinde Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu dahil tüm kısıtlamalar kaldırıldı
DÜNYATexas'tan kritik Kovid-19 kısıtlamaları kararı!
IKBY, Türkiye'nin tepkisi çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı
DÜNYASkandal pul olayı hakkında IKBY'den açıklama
ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı: Çin 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebilir
DÜNYAABD'li Oramiral: Çin 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal ...
Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin ikinci turu Atina'da!
DÜNYATürkiye-Yunanistan görüşmelerinin ikinci turu ...