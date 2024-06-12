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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil

        ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas Hareketi'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve mahkumların değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:17
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        Bakan Blinken'dan Hamas'ın önerisine 'kısmi ret'
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        Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Hamas'ın değişiklik teklifinin bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının da uygulanamaz olduğunu kaydeden Blinken, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanması amacıyla ülkesinin "boşlukları doldurmak için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

        Bakan Al Sani de Katar'ın "Amerika'nın ve tüm ortakların Gazze'deki savaşı durdurmaları için taraflara baskı yapma konusundaki rolüne güvendiğini" söyledi.

        Al Sani, Blinken ile Hamas'ın ve Filistinli grupların Washington'un önerisine verdiği cevabı görüştüklerini ve Gazze'deki savaşa son vermek için tarafları bir araya getirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

        Katar'ın ortaklarıyla boşluğu kapatmaya ve savaşı bitirmenin en iyi yolu olarak farklılıkları çözmeye çalışmaya bağlı olduğunu dile getiren Al Sani, bölge ülkelerinin "iki devletli çözüme yol açacak, Arap girişimini temel alan bir barış planına açık" olduğunu vurguladı.

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