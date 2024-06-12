ABD Dışişleri Bakanı: Hamas’ın anlaşma önerisiyle ilgili bazı değişiklik talepleri uygulanabilir değil

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın değişiklik teklifinin bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının da uygulanamaz olduğunu kaydeden Blinken, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanması amacıyla ülkesinin "boşlukları doldurmak için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

Bakan Al Sani de Katar'ın "Amerika'nın ve tüm ortakların Gazze'deki savaşı durdurmaları için taraflara baskı yapma konusundaki rolüne güvendiğini" söyledi.