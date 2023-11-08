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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in yeniden işgal etmesine izin veremeyiz

        ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in yeniden işgal etmesine izin veremeyiz

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgede kalıcı barışın sağlanması için "Filistin devleti kurulması" gerektiğine işaret etti. Blinken, "Gazze'yi Hamas'ın yönetmesine izin veremeyiz çünkü bu 7 Ekim'in tekrarlanmasına davetiye çıkarır. Ancak İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesine de izin veremeyiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:17
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        "İsrail'in yeniden işgal etmesine izin veremeyiz"
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Toplantısı için gittiği Japonya'da Devlet Televizyonu'na (NHK) röportaj verdi.

        BÖLGEDE KALICI BARIŞ

        Bölgede kalıcı barışın sağlanması için "Filistin devleti kurulması" gerektiğini işaret eden Blinken, "Gazze'yi Hamas'ın yönetmesine izin veremeyiz çünkü bu 7 Ekim'in tekrarlanmasına davetiye çıkarır. Ancak İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesine de izin veremeyiz." dedi.

        Blinken, Filistin halkının Gazze'den çıkarılamayacağına dikkati çekerek "Nihayetinde Batı Şeria ve Gazze'yi birleştiren bir yönetime ve daha önce de söylediğimiz gibi bir Filistin devletine ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

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        GAZZE'YE İNSANI YARDIM

        Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi devletlerinde eşit şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Blinken, aynı zamanda abluka altındaki Gazze'ye giden insani yardımları önemli derecede artırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'deki sivil kayıpların önüne geçilmesi ve insani ara verilmesi konusunu istişare ettiklerini aktararak sürece dahil olduklarını ve insani ara verilmesini desteklediklerini belirtti.

        Öte yandan Ukrayna ve Hint-Pasifik'teki meselelere de değinen Blinken, Orta Doğu'daki durumla bu üç bölgeye aynı anda kaynak sağlayabileceklerini ve angaje olabileceklerini kaydetti.

        Blinken, Japonya'dan sonraki Güney Kore ve Hindistan ziyaretlerini işaret ederek "Hint-Pasifik bölgesine yoğun şekilde odaklanmış durumdayız." dedi.

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