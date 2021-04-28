ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'iyi bir görüşme' gerçekleştirdiğini kaydeden Blinken, Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' açıklamasının sürpriz olmaması gerektiğini, kendisinin uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması nedeniyle bu açıklamanın beklendiğini kaydetti.

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçme konusunda Türkiye'ye karşı son derece açık bir tutum sergilediğini kaydeden Blinken, S-400 savunma sistemlerinin ABD'nin güvenliğini riske ettiğini ileri sürerek, Türkiye'nin ve tüm ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerini satın almaktan kaçınmasının 'önemli' olduğunu vurguladı.