Filipinler'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filipinli mevkidaşı Teodoro Locsin Jr. ile bir araya geldi. Pompeo, Locsin Jr. ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Güney Çin Denizi'nin her türlü sefere açık kalmasının ve "Çin'in tartışmalı deniz geçitlerini kapatma tehdidi oluşturmamasının" temin edilmesine bağlılığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo.

"TİCARİ GEÇİTLER AÇIK KALMALI"

AA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı, Washington yönetiminin, Filipinler'i ve bölgedeki diğer ülkeleri "hayati önem taşıyan ticari geçitlerin açık kalması" amacıyla destekleyeceğini ifade ederek, "Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşası ve askeri faaliyetleri, egemenliğinizi, güvenliğinizi, dolayısıyla ekonomik geçim kaynağınızı tehdit ediyor, aynı zamanda ABD'ninkini de" diye konuştu.

FİLİPİNLER: "ABD'YE GÜVENİYORUZ"

Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin Jr de, Manila yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye verdiği teminatlar doğrultusunda, ABD'nin desteğinin arkasında olduğuna güvendiğini söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.