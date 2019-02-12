ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kaşıkçı cinayetini örtbas etmedik, soruşturma sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas ettiğine dair suçlamaları reddetti.

Macaristan ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Pompeo, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

Pompeo, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçilerin ve Demokratların Senato'daki liderlerine gönderdiği mektupta da, cinayetle bağlantılı olarak bazı Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik olarak alınan yaptırım kararları hakkında bilgi vermişti.

Amerikalı bakan cinayetten kimin sorumlu olduğuna ise değinmemişti.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilik evraklarını almak için gitmişti.

ABD Kongresi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkomnsolosluğu'nda öldürülmesinden kimin sorumlu olduğuna dair rapor istedi.

Başkan Donald Trump ise yasalarda öngörülen 120 günlük sürenin dolmasına rağmen bu talebe yanıt vermedi.

Bazı senatörler Trump'ın bu tavrına tepki gösterdi.

Kaşıkçı'nın cesedi hâlâ bulunabilmiş değil.

Amerikan istihbaratı, Kaşıkçı'ya yönelik böylesi bir operasyonun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği görüşünde.

Suudi yetkililer cinayet emrini Prens'in vermediğini, Kaşıkçı'nın "Suudi istihbaratı içindeki kontrol dışı unsurlar' tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Bazı Amerikalı senatörler ise Trump yönetimini Veliaht Prens'i doğrudan suçlamadığı için eleştiriyor.

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