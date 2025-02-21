ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump-Putin görüşmesi Ukrayna'daki gelişmelere bağlı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası görüşmeye ilişkin "büyük ölçüde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğimize bağlı olacak" dedi.

Salı günü Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiği görüşmede bu konunun görüşüldüğünü söyleyen Rubio, "Görüşmenin içeriği netleşene kadar böyle bir toplantı olmayacak" dedi.

Rubio, "Bu yüzden bu toplantının ne zaman gerçekleşeceğinin büyük ölçüde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğimize bağlı olacağını düşünüyorum ve eğer kaydedebilirsek ve bu toplantı anlaşmayı sağlayacaksa, bence herkes Başkan Trump'ın bir barış elçisi olduğunu kutlamalı" dedi.