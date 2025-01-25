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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yemen Başbakanı Bin Mübarek ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yemen Başbakanı Bin Mübarek ile telefonda görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek ile telefon görüşmesinde Kızıldeniz güvenliğini ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:22
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        ABD ve Yemen arasında 'Kızıldeniz' görüşmesi
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Bin Mübarek, telefon görüşmesi yaptı.

        İkili, Kızıldeniz ve çevresindeki sulardaki deniz güvenliğini ve "Husi tehdidini" görüştü.

        Görüşmede, Husilerin, ABD'nin "Yemen Misyonu'nun" mevcut ve eski Yemenli personeli de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşu personellerine yönelik "hukuksuz gözaltlarına" ilişkin ortak endişeler ele alındı.

        Rubio, Husilerle mücadelede Yemen hükümetini desteklemeye devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

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