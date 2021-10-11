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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'li yetkililer ile Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yüz yüze görüştüğünü açıkladı. Afganistan'da son durumu ele alan görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiği belirtildi

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü
ABD'li yetkililer Taliban temsilcileriyle görüştü
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı bazı yetkililerin 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklamasında, ABD'li yetkililer ile Taliban arasındaki görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusu öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu dahil ülkedeki insan hakları meseleleri görüşüldü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağının altı çizildi.

Görüşmelerde ABD tarafı, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceğini vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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