Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil

        ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, F-16 uçaklarının satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantıyla ilgili, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Türkiye ve F-16 açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlık Sözcüsü Miller, basın toplantısında AA muhabirinin "F-16 uçaklarının satışlarıyla ilgili güncel bir gelişme var mı? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la G20 marjında görüştüğünü ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışı arasında bağlantı kurduğunu dile getirdi. Bunun Ankara'yı üzdüğünü ifade etti. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

        Miller, satışla ilgili henüz güncel bir gelişme olmadığını söyledi.

        "TEK AKTÖR BİZ DEĞİLİZ"

        İki husus arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin ise Miller, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor." diye konuştu.

        Miller, ABD Kongresi'nde ise bu iki konu arasında bağlantı kuranlar bulunduğunu belirterek "Bu süreçteki tek aktör biz değiliz." dedi.

        Erdoğan, G20 Liderle Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la ayaküstü de olsa F-16 konusunu görüştüklerini belirterek "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeye kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil." açıklamasında bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!