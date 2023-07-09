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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetiminin en büyük destekçisi olan ABD, savaşın 500. günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. ABD, barışın önündeki en büyük engelin Putin yönetimi olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 00:56
        ABD'den savaşın 500. gününde 'Ukrayna' mesajı
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        “Ukrayna’da 500 günlük dirence işaret” başlıklı mesajda, Ukrayna’nın kendisini Rusya'ya karşı savunması övüldü.

        Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın önündeki en büyük engelin Rus hükümeti olduğu belirtilen mesajda, “ABD, yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve Kremlin'in savaşma kabiliyetini etkileyecek diğer önlemler yoluyla Rus hükümetine ciddi maliyetler yüklemeye ve uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verebilirliği teşvike devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.

        Mesajda Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve diğer alanlardaki yardımların süreceği vurgulanarak, “Böylece Ukrayna, kendisini savunmaya devam edebilir ve zamanı geldiğinde müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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