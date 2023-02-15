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ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi: Türkiye için özenle çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson, Washington DC'de Türk gazeteciler ile gerçekleştirdiği sanal toplantıda, ABD'nin depremler nedeniyle Türkiye'ye yaptığı yardımın detaylarını konuştu. Olson Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajını paylaşırken, depremin dünyanın bu yüzyılda gördüğü en güçlü depremlerden biri olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi: Türkiye için özenle çalışıyoruz

ABD'nin Türk hükümetinin bu yıkıcı depremlere müdahalesini desteklemek ve bölge halkına yardım etmek için gayretle çalıştığını belirten Olson, depremlerden hemen sonraki günlerde Başkan Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakan Blinken'ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu, Bakan Austin'ın ise Savunma Bakanı Akar'ı aradığını dile getirdi.

Olson, yardımların ABD hükümeti dışında; ABD'li işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve Amerikan halkını da kapsayacak şekilde ülke çapında önemli katkıları kapsadığını da sözlerine ekledi. Müsteşar Yardımcısı Olson, ABD'nin Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolar sağladığını, 200'den fazla çalışan, 12 köpek ve özel ekipmanla biri Fairfax County'den ve diğeri Los Angeles County'den olmak üzere iki şehir ve kurtarma arama ekibini görevlendirdiklerini dile getirdi.

Olson ayrıca ABD Kara Şahin ve Chinook helikopterlerinin, Türk makamlarıyla koordinasyon halinde, İncirlik Hava Üssü'nden hava ikmal operasyonlarını desteklediğini ve kurtarma operasyonları için en çok ihtiyaç duyulan ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında erişimi zor olan bölgelere kurtarma personelini taşıdığını belirtti.

Olson dün itibariyle, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi USAID destekli arama kurtarma ekiplerinin, Adıyaman kentinde 5500'den fazla binayı incelediklerini ve yakın zamanda ABD'li ekiplerin, enkazdan kurtarılan bir anne ve çocuğa tıbbi danışmanlık sağlama konusunda Türk kurtarma ekiplerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Taahhüt edilen 85 milyon doların bir kısmının bölgeye gıda, battaniye, barınak, kişisel hijyen ve mutfak malzemeleri göndermek için kullanıldığını belirten Olson, ABD hükümetinin ayrıca beton kırıcılar, jeneratörler, tıbbi malzemeler, çadırlar, şu ve şu arıtma sistemleri gönderiğini de belirtti.

ABD'Lİ ŞİRKETLERDEN 50 MİLYON DOLARI GEÇEN DESTEK

ABD özel sektörünün yardımlarının 50 milyon doların üstüne çıktığına da dikkat çeken Müsteşar Yardımcısı Olson ABD Ticaret Odası ile yakın şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Olson "Sadece ABD Ticaret Odası'nın takip ettiği yardım miktarı 1 hafta sonunda 30 milyondan dün gece itibariyle 51 milyon dolara çıktı. Bu da size yardımların artış hızı, kapsamı ve ölçeği hakkında bir fikir verebilir" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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