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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu

        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevcut tüm dış yardımların askıya alındığı bildirildi. Yardımların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinin "ahlaki zorunluluk" olduğu belirtilen açıklamada, yapılan harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 08:52 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:52
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        ABD tüm dış yardımları durdurdu
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        ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu bildirildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve USAID aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımlar askıya alındı.

        Açıklamada, dış ülkelere yapılan ödemelerdeki kesintinin, söz konusu yardım programlarının verimliliğini ve ABD dış politikasına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

        Yardımların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinin "ahlaki zorunluluk" olduğu belirtilen açıklamada, yapılan harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

        TRUMP, "DIŞ KALKINMA YARDIMLARINI" İNCELEME AMACIYLA ASKIYA ALDI

        ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

        Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

        ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

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