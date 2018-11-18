ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel arasında Kaşıkçı cinayeti üzerine gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

CIA'nın Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına üstü kapalı olarak atıfta bulunan Nauert, "ABD hükümeti Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıdır. ABD hükümetinin nihai bir sonuca vardığını belirten son haberler doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Sözcü şöyle devam etti:

"Kaşıkçı cinayetine ilişkin henüz cevaplanmayan çok sayıda soru var. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili tüm gerçekleri aramaya devam edecektir. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanlardan hesap sormak için Kongre'ya danışmaya ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz."

ABD hükümetinin Kaşıkçı cinayetine ismi karışmış 17 Suudi yetkiliye yaptırım uyguladığını hatırlatan Nauert, "Aynı zamanda cinayeti planlayan, cinayete öncülük eden ve cinayetle bağlantılı olanlardan hesap sormak üzere ek adımları araştırmaya devam edeceğiz. Bunu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki önemli stratejik ilişkileri koruyarak yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Amerikan medyası, CIA'nın Kaşıkçı cinayetinin Prens Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığını iddia etmişti.

California'ya gitmek üzere Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın California'ya giderken uçakta Pompeo ve Haspel ile telefonla görüştüğünü açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ