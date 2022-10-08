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ABD Dışişleri yetkilisi Bitter, Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter; Polonya, Almanya ve Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Bitter'ın Türkiye ziyaretinde, Ankara ve İstanbul'a geleceği bildirildi

ABD Dışişleri yetkilisi Bitter, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri yetkilisi Türkiye'ye gelecek
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter'in, Polonya ve Almanya ile Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, 7-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Frankfurt, Varşova, Krakow, İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, ziyareti sırasında Bitter'in, ABD konsolosluk operasyonlarını gözlemleyeceği ve yabancı hükümet muadilleriyle görüşeceği belirtilirken, "Yurtdışındaki ABD vatandaşlarının korunmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne meşru seyahatin kolaylaştırılmasına olan derin ve sürekli bağlılığımızı yineleyecektir." denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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