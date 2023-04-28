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ABD donanmasına ait devriye uçağı Tayvan Boğazı'nda uçtu

ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi deniz devriye uçağının Çin anakarası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

ABD donanmasına ait devriye uçağı Tayvan Boğazı'nda uçtu
AA

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, uçuşun, "ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Tayvan Boğazı'nda uluslararası uygun faaliyetiyle ABD, tüm ülkelerin haklarını ve özgürlüklerini koruyor." ifadesine yer verildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan ve çevresinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, uçağın seyri boyunca gözlenerek takip altına alındığını, Çin savaş uçaklarının teyakkuzda olduğunu aktardı.

Açıklamada, ABD'nin uçuşu "sansasyona çevirdiği" belirtilerek, "ABD ordusu, son günlerde gemilerini ve hava araçlarını, Çin'i provoke etmek için sıkça kullanıyor. Bu, ABD'nin bölgede sorun çıkaran, Tayvan Boğazı'nda barışı ve istikrarı sabote eden taraf olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tayvan Savunma Bakanlığı da uçuşu doğrularken, "sıra dışı bir durumla karşılaşılmadığını" kaydetti.

ABD'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius, 17 Nisan'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

ADA ÇEVRESİNDE ÇİN'E AİT 6 SAVAŞ GEMİSİ BULUNUYOR

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 36 askeri hava aracının ve 6 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 36 hava aracından 19'unun, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu ve Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 5 "SU-30", 8 "J-10", 2 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "Y-8 RECCE" tipi keşif uçağı ile "TB-001" tipi silahlı, "BZK-005" tipi silahsız dronların Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" gerisine uçtuğu kaydedildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin ordusu, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in bu ay başında Orta Amerika ve ABD'ye ziyaretlerinin ardından 8-10 Nisan tarihlerinde Ada çevresinde askeri tatbikat yürütmüştü.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Fotoğraf: Reuters

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