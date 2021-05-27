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ABD aşıya teşvik için çekilişlere devam ediyor

ABD sağlık şirketi CVS Health, aşılama oranını arttırmak için çekilişler düzenliyor. Çekiliş kapsamında Super Bowl olarak da bilinen Amerikan Ulusal Futbol Ligi gezisi, Bermuda tatili ödülü ve nakit ödüller var. ABD’nin farklı eyaletlerinde gittikçe artan çekilişler aynı zamanda çok fazla eleştiri alıyor.

ABD aşıya teşvik için çekilişlere devam ediyor
ABD eczane zincirinden Covid-19 aşısı için çekiliş!
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HABERTURK.COM

AP’nin aktardığı habere göre eczane zinciri yetkilileri, 1 Haziran'da haftalık çekilişleri başlatacak. Çekiliş kapsamında sağlık şirketi CVS aracılığıyla fotoğraf çeken ve kayıt yaptıran müşteriler için binden fazla potansiyel ödül içeren bir çekiliş başlatılacak.

Çekiliş kapsamında eşantiyonlar, hediye kartları, Miami gezileri ve lüks otellerde konaklama gibi birbirinden farklı skalada ödüller bulunuyor. Çekiliş 10 Temmuz’a kadar devam edecek ve 18 yaş ve üstü müşteriler çekilişe katılabilecek.

ABD’de özellikle insanların aşı yapma tereddütüne karşı uzun süredir eyaletlerde bu tip uygulamalara gidiliyor. En son Amerika'nın Ohio eyaletinde, Covid-19 aşısı olmuş beş kişiye 1 milyon dolar verileceği duyurulmuştu.

ABD’de aşıya teşvik için düzenlenen çekilişleri eleştirenler, bu uygulamaların aşıyı teşvik etmediğini, bizzat bu tip çekilişlerin aşılamaya zarar verdiğini ısrarla belirtiyor. Öte yandan bu çekilişlere olumlu bakan bir kesim de bulunuyor.

Bilindiği gibi Başkan Joe Biden, 4 Temmuz'a kadar yetişkin Amerikalıların yüzde 70'ini en az bir doz aşılamayı ve 4 Temmuz'a kadar en az 160 milyonu tamamen aşılamayı hedeflediğini söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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