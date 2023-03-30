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ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüdü

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,6 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüdü
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,6 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 2,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü, şubat ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 2,7 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6'lık daralma gösterirken, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2022 genelinde ise yüzde 2,1 büyüdü. ABD ekonomisi, 2021'de yüzde 5,9 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, özel stok yatırımı, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde konut, sabit yatırım ve ihracat ise azaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait GSYH'deki revizyonda ise ihracat ve tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonlar belirleyici oldu.

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,7 olarak korundu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e revize edildi.

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