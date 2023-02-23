Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü

ABD ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 GSYH verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6'lık daralma gösterirken, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2022 genelinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi, 2021'de yüzde 5,9 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, kısmen konut sabit yatırımı ve ihracattaki düşüşlerin, özel envanter yatırımı, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlarla dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat ise azalış gösterdi.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonların, sabit yatırımlardaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

Ülkede kişisel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğinde yaşanan artış yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e revize edildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye yükseltildi. Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bu dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e çıkarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
PARA Merkez Bankası'ndan 'ölçülü indirim'
Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
PARA Gözler Merkez'de
Fed tutanakları yayınlandı
PARA Fed tutanakları yayınlandı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
BDDK'nın depremler nedeniyle attığı adımlar paylaşıldı
PARA BDDK'nın depremler nedeniyle attığı adımlar ...
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Halkbank'tan sermaye tavanı artırım kararı
PARA Halkbank'tan sermaye tavanı artırım kararı
Rus ekonomisi 2022'de daraldı
PARA Rus ekonomisi 2022'de daraldı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PARA PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
VakıfBank'tan 1.8 milyar dolarlık yeni kaynak
PARA VakıfBank'tan 1.8 milyar dolarlık yeni kaynak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.