ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2.8 gelmesi yönündeydi.

Daha önce ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü verilerde büyüme yüzde 2.8 olarak tahmin edilmişti. Böylece 2. çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

İlk çeyrekte büyüme yüzde 1.4 olarak açıklanmıştı.

Yapılan açıklamaya göre GSYH'deki artış, tüketici harcamalarındaki, özel stok yatırımlarındaki ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlardan kaynaklandı.