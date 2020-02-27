AA

ABD ekonomisi koronavirüs riskiyle karşı karşıya



- Küresel ekonomide koronavirüs salgınına ilişkin endişeler etkili olmaya devam ederken, uzmanlar turizm ve dış ticarette yaşanacak aksamalarla Amerikan ekonomisinin büyüme performansının da salgından olumsuz etkileyeceğini belirtiyor - Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet: - "Kovid-19 salgınının bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinde 0,45 puanlık bir azalışa neden olmasını bekliyoruz ama risklerin aşağı yönlü kalmaya devam etmesi ağırlık kazanıyor. ABD ekonomisine darbe, gayri safi yurt içi hasılada hizmet ihracatı olarak sayılan turizmdeki düşüşle gelecek" - ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz: - "Salgının bir diğer etkisini ABD üreticileri dış ticarette önemli bir şekilde hissedecek. Özellikle, Asya'ya olan ABD ihracatı, talep azlığından düşüşe geçecek. Asya'dan ithalata bağlı sektörlerde de yavaşlama görülecektir. İnşaat sektörü bunlardan biri"

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik görünüm için belirsizlik oluştururken, uzmanlar 2020'de yüzde 2 büyümesi öngörülen Amerikan ekonomisinin turizm ve dış ticarette yaşanacak aksamalarla olumsuz etkileneceğini ifade ediyor.

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını, yatırım, ticaret ve üretim bağlantıları üzerinden 20,5 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD için de risk oluşturuyor.

Son olarak ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs, ülke ekonomisi için 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme tahminini Kovid-19 salgını nedeniyle aşağı yönlü revize ederek 1,4'ten 1,2'ye indirdi.

Uzmanlar, bu yıl yüzde 2 büyümesi öngörülen ABD ekonomisinin, turizm ve dış ticarette yaşanacak aksamalarla olumsuz etkileceğini belirtti.

- "ABD ekonomisinde 0,45 puanlık azalış bekliyoruz"

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının bu yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak küresel ekonomiyi etkileyeceğini ancak salgının en büyük etkisinin Çin tarafından hissedileceğini söyledi.

Salgının ABD ekonomisine yönelik olası etkilerine de değinen Sweet, "Kovid-19 salgınının bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinde 0,45 puanlık bir azalışa neden olmasını bekliyoruz ama risklerin aşağı yönlü kalmaya devam etmesi ağırlık kazanıyor. ABD ekonomisine darbe, gayri safi yurt içi hasılada hizmet ihracatı olarak sayılan turizmdeki düşüşle gelecek. Tedarik zincirine yönelik aksaklıkları şu an için ölçmek zor ama bu da ABD ekonomisine bu yılın başından itibaren zarar verebilir." dedi.

Sweet, Kovid-19'un ticaret akışını da aksatacağına işaret ederek, bu durumun ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasında belirlenen hedeflere ulaşılmasını büyük bir olasılıkla engelleyeceğini ifade etti.

- "Piyasalar sıkılaşmaya devam ederse Fed karşılık verecektir"

Sweet, söz konusu salgına ilişkin endişelerin Fed'i faiz indirimine zorlayabileceğine dair görüşlere ilişkin, "Özellikle finansal piyasalar sıkılaşmaya devam ederse bu mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in para politikası duruşuna işaret eden Sweet, "Fed, para politikasının seyrini değiştirmek için ekonomik görünümde önemli bir değişikliğin gerekli olduğunu söylemesine rağmen, Fed fonları vadeli işlemlerine göre, bu yıl için 25 baz puanlık iki indirim piyasalarda fiyatlandırılıyor. Hisse senedi piyasalarında yaşanan kötü bir gün, Fed'in bu kriterini karşılamaz, ancak finansal piyasadaki koşullar sıkılaşmaya devam ederse ve süreklilik arz ederse, Fed karşılık verecektir." diye konuştu.

- "Çin'deki fabrika kapanmaları tedarik zincirini bozdu"

ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz da ABD ekonomisinin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması nedeniyle salgının küresel büyümeyi tehdit ettiğine dikkati çeken Yıldırmaz, "Çin'deki fabrika kapanmaları tedarik zincirlerini bozdu ve bu da birçok işletmeyi olumsuz yönde etkiliyor." dedi.

Yıldırmaz, Çin kaynaklı ürün ve parça eksikliğinin dünyadaki bütün şirketlerin üretimini etkilediğini belirterek, Moody's'in global ekonomi modeli hesaplamalarına göre, 2020'nin ilk çeyreğinde, Çin ekonomisinde büyümenin reel anlamda yüzde 2 azalacağını dile getirdi.

- ABD ticaretinde koronavirüs tehdidi

ABD ekonomisinde Kovid-19 salgınından ilk etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğuna işaret eden Yıldırmaz, Çin'e uçuşların durdurulduğunu ve havayolu şirketlerinin gelirlerinin etkilendiğini ifade etti.

Yıldırmaz, belirsizliğin finansal piyasaları da "savunmasız" hale getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Salgının bir diğer etkisini ABD üreticileri dış ticarette önemli bir şekilde hissedecektir. Özellikle, Asya'ya olan ABD ihracatı, talep azlığından düşüşe geçecektir. Asya'dan ithalata bağlı sektörlerde de yavaşlama görülecektir. İnşaat sektörü bunlardan biri. ABD üreticileri Asya'dan parça alamayacak ve bu da üretimleriyle istihdamı etkileyecektir. İşten çıkarmalar başlarsa, bu da tüketici harcamalarını azaltacaktır."

- Tıbbi ürünlerin ticaretinde artış beklentisi

Salgının ABD ve Çin arasında imzalanan Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'na olası etkilerini de değerlendiren Yıldırmaz, "Birinci faz anlaşmasına göre, Çin ABD'den yaptığı ithalatı artıracaktı. Bunun ne kadar olacağı şu an çok belirsiz. Yalnızca tıbbi ürünlerin ticaretinde koronavirüs nedeniyle bir artış görüleceği tahmin ediliyor. " diye konuştu.

Yıldırmaz, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in salgının ABD ve Çin arasındaki anlaşmayı etkilemesinin beklenmediğine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, salgın ilerledikçe belirsizliğin arttığını ifade etti.

- "Fed'in faiz kararını salgının ilerleyişi belirleyecektir"

Kovid-19 salgınının Fed'i faiz oranlarında indirime gitmeye zorlayabileceğine dair görüşlere de değinen Yıldırmaz, "Bunu salgının ne kadar ilerleyeceği belirleyecektir. Fed için önemli olan ABD ekonomisinin nasıl etkilendiği veya etkileneceğidir." dedi.

Yıldırmaz, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salgının ekonomiye bazı etkilerinin olacağı ancak bunları konuşabilmek için erken olduğuna dair açıklamalarını anımsatarak, son günlerde piyasalarda yaşanan düşüşlerin Fed tarafından yakından takip edildiğini aktardı.