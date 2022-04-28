ABD ekonomisinde sürpriz daralma

AA

ABD ekonomisi pandemi dönemindeki resesyonun ardından ilk kez küçülerek yılın ilk çeyreğinde sürpriz şekilde yüzde 1.4 daraldı ancak tüketici ve işletme harcamaları artmaya devam etti.

Harcamalardaki istikrar, Fed'in enflasyonu kesmek için yapması beklenen agresif faiz artışlarına rağmen ekonominin genişlemeye devam edeceğine dair beklentileri canlı tutuyor. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre enflasyona ayarlanmış harcamalar yüzde 3.7 arttı.

İlk çeyrekte beklenen yüzde 1 büyümenin gerçekleşmemesinin nedeni olarak tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle mağazalar ve depolardaki mal stoklarının yavaşlaması ve ihracattaki keskin düşüş gösteriliyor.

Öte yandan, küresel ekonomi gaz ve gıda fiyatları ile borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in koronavirüs karantina uygulamaları nedeniyle sarsılırken enflasyon da hanehalkı üzerinde hissedilir etkisini artırıyor.