ABD enflasyon oranları bekleniyor! 2023 Temmuz ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı gün ve saat merak konusu oldu. Küresel piyasalara yön verecek olan ABD TÜFE - TÜFE enflasyon rakamları açıklanıyor. Haziran ayında yüzde 3 olan ABD enflasyon oranları beklentilerin altında kaldı. Haziran ayında Mart 2021 'den bu yana en düşük seviveye gerileyen ABD enflasyonunun Temmuz ayında ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte 2023 Temmuz ABD enflasyon rakamlarına ilişkin merak edilen detaylar...
ABD enflasyon rakamları için geri sayım başladı. FED faiz politikasında belirleyici olan ABD enflasyon rakamları Haziran ayında yüzde 3 oranı ile 2021 Mart ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5,25'ten yüzde 5,50 oranına yükseltirken gözler "Temmuz ayı ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz ayı ABD TEFE - TÜFE enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve enflasyon beklentisine ilişkin merak edilenler...
ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD enflasyon rakamları 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.00'te açıklanacak.
ABD HAZİRAN AYI ENFLASYON KARARI
Haziran ayında ABD enflasyonu yüzde 3 olurken; veriler beklentilerin altında kaldı. Böylece ülkede yıllık enflasyon Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.2 arttı. Enflasyon verilerinin ardından ABD borsalarında yükseliş gözlendi. Dolar endeksi düşerken; altında ise yükseliş kaydedildi.
Beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyonunun, daha önce yüzde 9’a kadar çıkan ve Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşan enflasyonu düşürmeye çabalayan Fed’e nefes aldırabileceği kaydedildi. Bazı uzmanlar haziran verilerinin enflasyonda sakinliğe işaret ettiğini dile getirirken; hesaplamalarda önemli bir kalemi oluşturan barınma maliyetlerinin düşmesiyle enflasyondaki gerilemenin de sürmesi bekleniyor.