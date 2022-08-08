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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD enflasyon verileri hangi gün belli olacak?

ABD Temmuz ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ülkemizdeki enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmişti. Peki, merakla beklenen ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

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  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD enflasyon verileri hangi gün belli olacak?

    2022 ABD Temmuz ayı enflasyon rakamları için beklenen zaman geldi çattı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen rakamlar ile ilgili gözler bugüne çevrilmişti. İşte konuyla ilgili yapılan resmi açıklamanın ayrıntıları...
  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD enflasyon verileri hangi gün belli olacak?

    ABD TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı ABD tüketici enflasyon oranları 10 Ağustos çarşamba günü, üretici enflasyonu verileri ise 11 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

     
  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD enflasyon verileri hangi gün belli olacak?

    ABD’DEN ENFLASYONLA MÜCADELE PAKETİ

    ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.

    Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlar yer aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD enflasyon verileri hangi gün belli olacak?

    “Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Bu, binlerce yeni iş yaratacak ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu yasa, açığı bu yıl elde ettiğimiz 1,7 trilyon dolarlık rekorun üzerine çıkaracak ve enflasyonla mücadeleye de yardımcı olacak. Büyük şirketlerin adil vergi paylarını ödemelerini isteyeceğiz.”

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