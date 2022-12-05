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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD Kasım enflasyon verileri

Dünya ekonomisi ABD'nin Kasım ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyişe başladı. Ülkemizde de yatırım ve birikim yapan vatandaşlarımızın araştırdığı konuya ilişkin detaylar belli oldu. İşte, ABD'de Ekim ayında beklentilerin altında kalan enflasyonun bu kez nasıl olacağı ile ilgili tahminler...

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  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD Kasım enflasyon verileri nasıl olacak?

    ABD'de gözler Ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye'deki enflasyon rakamlarının gün itibariyle duyurulmasınn piyasada ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. İşte, şimdiden merakla beklenen ABD Kasım ayı enflasyonu ile ilgili bilgiler...
  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD Kasım enflasyon verileri nasıl olacak?

    ABD KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı ABD enflasyon oranlarının 13 Aralık Salı günü açıklanması bekleniyor.

     
  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD Kasım enflasyon verileri nasıl olacak?

    EKİM AYINDA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

    ABD'de ekim ayında enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Kritik veri sonrası piyasalarda risk iştahı yükseldi. 
  • ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ABD Kasım enflasyon verileri nasıl olacak?

    Ekonomistlerin beklentisi yıllık yüzde 8,00 olması yönündeydi. Aylık bazda ise, artış yüzde 0,4 oldu. Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kalarak, yüzde 6,3'e geriledi.

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