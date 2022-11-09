Dünya ekonomisi ABD'nin Ekim ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ülkemizde de milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin detaylar belli oldu. ABD'de Eylül ayında gerileyen enflasyonun bir kez daha düşüp düşmeyeceği ve söz konusu rakamların ne zaman açıklanacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik...