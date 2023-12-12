ABD enflasyon verisi bugün açıklanıyor! Kasım 2023 ABD enflasyon verileri saat kaçta belli olacak?
Fed faiz kararı açıklaması öncesi ABD enflasyon verileri büyük önem arz ediyor. ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ise ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin öngörüleri destekliyor. Ekonomi gündemini takip edenler için "ABD enflasyon verisi beklentisi ne yönde? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar...
ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için geri sayım başladı. Küresel piyasalar ABD'nin 2023 Kasım ayı enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Peki, Kasım 2023 ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, ABD enflasyon verisi beklentisi hakkında bilgiler...
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Aralık 2023 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak.
ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.
Enflasyon verileri öncesi New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.
Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde seyrediyor.