Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde! 2023 Haziran ayı ABD enflasyon oranı açıklanıyor...

        ABD Haziran ayı enflasyon verileri ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça merak edilen ve ekonomideki seyri etkileyen ABD 2023 Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:58
        1

        ABD'de gözler 2023 Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye'deki enflasyon rakamlarının 3 Temmuz günü duyurulmasının ardından piyasada ABD enflasyon verileri için geri sayım başlamıştı. İşte, şimdiden merakla beklenen ABD Haziran ayı enflasyonu ile ilgili bilgiler...

        2

        ABD 2023 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2023 Haziran ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanması bekleniyor.

        3

        MAYIS AYI ABD TÜFE KARARI

        ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.

        Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti.

        4

        Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        İşte Arda'nın ilk günü
        İşte Arda'nın ilk günü
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        İzlanda'nın başkenti yakınlarında volkanik patlama!
        İzlanda'nın başkenti yakınlarında volkanik patlama!
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Gordion Antik Kenti UNESCO'ya girmeye hazırlanıyor
        Gordion Antik Kenti UNESCO'ya girmeye hazırlanıyor