Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde! 2023 Haziran ayı ABD enflasyon oranı açıklanıyor...
ABD Haziran ayı enflasyon verileri ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça merak edilen ve ekonomideki seyri etkileyen ABD 2023 Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
ABD'de gözler 2023 Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye'deki enflasyon rakamlarının 3 Temmuz günü duyurulmasının ardından piyasada ABD enflasyon verileri için geri sayım başlamıştı. İşte, şimdiden merakla beklenen ABD Haziran ayı enflasyonu ile ilgili bilgiler...
ABD 2023 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 Haziran ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Temmuz Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanması bekleniyor.
MAYIS AYI ABD TÜFE KARARI
ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti.