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        Haberler Ekonomi Altın ABD enflasyonu sonrası altın yükseldi - Altın Haberleri

        ABD enflasyonu sonrası altın yükseldi

        ABD'de ekim ayında enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla altının ons fiyatı 1.945 dolardan 1.957 dolara çıktı. Gram altın da 1.800 liranın üzerini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:57
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        ABD enflasyonu sonrası altın yükseldi
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        ABD'de açıklanan enflasyon verileri piyasalarda hareketliliğe yol açtı. ABD'de ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3.2 ile beklentilerin altında kaldı.

        Bu gelişme Fed'in sıkılaşma adımlarının sonuna gelindiği beklentisini güçlendirdi. Söz konusu verinin ardından ABD Hazine tahvili getirilerinde ortalama 10 baz puanlık düşüş yaşandı.

        ABD enflasyonu beklentilerin altında
        ABD enflasyonu beklentilerin altında

        Bu durum altın fiyatlarında yükselişe yol açtı. Altının ons fiyatı 1.945 dolardan 1 dakika içerisinde 1.957 dolara çıktı. Gram altın fiyatı da buna paralel bir şekilde 1.790 liradan 1.801 liraya çıktı.

        Böylece 1 haftalık aranın ardından gram altın 1.800 liranın üzerini görmüş oldu.

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