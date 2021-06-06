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ABD eski başkanı Donald Trump aylar sonra sert konuştu: Biden'a ve Çin'e yüklendi!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, aylar sonra yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden yönetimini eleştirerek, "Ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz" dedi. Çin'i koronavirüs salgını sebebiyle sorumlu tutmaya devam eden Trump, Çin'in dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini söyledi

SON DAKİKA: ABD eski başkanı Donald Trump aylar sonra sert konuştu: Biden'a ve Çin'e yüklendi! - Haberler
Trump ortaya çıktı: Biden'a ve Çin'e yüklendi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, aylar sonra ortaya çıktı. Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade etti.

Trump, "Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz" dedi.

2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. "ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Carolina seçimlerini kazanacağız" ifadesini kullanan Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi.

Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, "Bu son kararım" dedi.

"ÇİN 10 TRİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDESİN"

Covid-19'un kaynağının araştırılması için Biden’ın haber alma örgütlerini görevlendirmesi ile ilgili olarak da konuşan Trump, Vuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı.

Trump ABD’nin ve dünyanın Çin'den tazminat alması gerektiğini belirterek, "En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar" dedi.

ABD’nin bugün ulaştığı aşılama başarısının da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.

Öte yandan başkanlığı döneminde kendisine danışmanlık yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin salgına yaklaşımını eleştiren Trump, "Fauci harika bir doktor değil ama müthiş bir tanıtımcı. Neredeyse her konuda yanıldı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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