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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya"SORUNMLU" Son dakika: Trump için çember daralıyor!
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ABD eski başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması devam ediyor, "Trump baş sorumlu!"

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına devam edilirken, Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, 'Kongre baskınının baş sorumlusu'nun Trump olduğunu savundu.

Azil yargılaması devam ediyor, 'Trump baş sorumlu!'
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AA

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi.

Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller yaklaşık 8 saat boyunca Trump aleyhindeki iddialarını ortaya koydu.

Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Trump'ın "Kongre baskınının baş sorumlusu" olduğunu savunurken, söz alan diğer savcı vekiller de Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin "doğru olmayan" iddialarını tekrarlayarak kendi taraftarlarını kışkırttığını ileri sürdü.

Kürsüye gelen Demokratlar kendi konularıyla ilgili daha önce yayınlanmamış çok sayıda videoyu ilk kez kamuoyuna açıklarken, dakika dakika baskının nasıl yaşandığını ortaya koymaya çalıştı.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKAN VIDEOLAR GÜNDEM OLDU

Baskının ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin ilk kez gün yüzüne çıkan videolar kamuoyunda gündem oldu. Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu.

Bir videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın oldukları ve Pence'in korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı.

Bir başka videoda ise Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Zaman zaman gergin anların da yaşandığı Senato Genel Kurulunda Trump ile 6 Ocak'ta bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürülen Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Demokratların görüşme iddiasını yalanladı.

Lee söz konusu bölümün kayıtlardan çıkarılmasını isterken, bu işlemin oylama gerektirip gerektirmediğine ilişkin yaşanan anlaşmazlık, Senato Genel Kurulunda kısa süreli karmaşaya neden oldu. İddiayı gündeme getiren Demokrat savcı vekilin, söz konusu iddiayı kayıtlarından çıkaracaklarını açıklamasıyla tansiyon düştü.

DEMOKRAT SAVCI VEKİLLER SUNUMLARINA DEVAM EDECEK

Demokrat savcı vekiller yerel saatle perşembe 12.00'de başlayacak 3. gün oturumunda 8 saat daha sunum yapacak. Ardından cuma ve cumartesi günü 8'er saatten Trump'ın avukatları da kendilerine ayrılan toplam 16 saat içinde tezlerini ortaya koyacak.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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