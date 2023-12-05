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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı beklentisi... - Merak Edilenler Haberleri

        ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı beklentisi...

        ABD Merkez Bankası FED'in gelecek toplantısı için artık beklenen tarih geldi çattı. Dünya ve ülkemizin ekonomik seyrini de yakından ilgilendiren toplantıya ilişkin detaylar belli olmuş durumda. FED Başkanı Powell'ın başkanlığında yapılacak toplantı ve muhtemel faiz kararına dair ayrıntıları bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:33
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        1

        Ekonomi dünyasında gözler bu kez 2023 yılının son FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED faiz toplantısı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.

        Bu takvime göre FED'in bu ayki faiz toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak ve fed faiz kararı 13 Aralık saat 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.

        3

        FED'İN SON FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5,50'de bıraktı. ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'de kalırken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor.

        Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nin faiz açıklamasında istihdam piyasasında kazanımların yavaşladığı öne sürüldü. Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen FOMC "Daha yüksek uzun vadeli faizlerin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık" notunu paylaştı.

        4

        FED'İN MAYIS'TA FAİZ İNDİRME OLASILIĞI YÜZDE 60

        Fed'in bundan sonraki süreçte verilere göre hareket edeceği ve Mayıs ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasının ihtimali yüzde 60 olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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