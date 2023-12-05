Haberler Ekonomi Merak Edilenler ABD FED faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde? ABD Merkez Bankası FED'in gelecek toplantısı için artık beklenen tarih geldi çattı. Dünya ve ülkemizin ekonomik seyrini de yakından ilgilendiren toplantıya ilişkin detaylar belli olmuş durumda. FED Başkanı Powell'ın başkanlığında yapılacak toplantı ve muhtemel faiz kararına dair ayrıntıları bir araya getirdik! Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:57 facebook

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Ekonomi dünyasında gözler bu kez 2023 yılının son FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



FED faiz toplantısı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu.



Bu takvime göre FED'in bu ayki faiz toplantısı 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak ve fed faiz kararı 13 Aralık saat 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.