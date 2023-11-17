ABD Florida'da gökyüzü düz bir çizgi halinde ikiye bölündü: Bir taraf gece bir taraf gündüz
ABD'nin Florida eyaletinde gökyüzünü ikiye bölen gün batımı, sosyal medyada gündem oldu. Işık yanılsamasıyla oluşan inanılmaz görüntü insanları şaşkına çevirdi
GÖKYÜZÜ İKİYE BÖLÜNDÜ
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan gün batımı sosyal medyada viral oldu. Ortaya çıkan optik yanılsama birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
Twitter'da (X) paylaşılan videoda sağ tarafta canlı kırmızı renkte gözüken gün batımı renklerinin yanı sıra sol tarafta yer alan karanlık bulutlar ortadan ikiye bölünmüş gökyüzünü ortaya çıkardı.
IŞIK YANSILSAMASI GÖKYÜZÜNDE İNANILMAZ GÖRÜNTLER OLUŞTURDU
Manzaranın gökyüzünü kaplayan bulutlardan dolayı ortaya çıktığı atfediliyor. Bulutlar doğrudan gelen Güneş ışığını engelleyerek gökyüzünde eşi benzeri olmayan bir görüntü oluşturuyor.