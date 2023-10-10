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        Haberler Dünya ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den İsrail'e destek

        ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den İsrail'e destek

        ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 08:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:14
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        ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den destek
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        ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiri yayımladı.

        Liderler, İsrail'e olan kararlı desteklerini vurgularken, "Hamas'ı ve korkunç terör eylemlerini kesin bir dille kınadıklarını" bildirdi.

        "Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz." ifadesini kullanan liderler, terörün haklı bir gerekçesi olamayacağı mesajını verdi.

        Liderler, "Son günlerde dünya, Hamas teröristlerinin, evlerinde aileleri katletmesini, müzik festivalinde eğlenen 200'den fazla genci katletmesini ve halihazırda rehin tutulan yaşlı kadınları, çocukları ve tüm aileleri kaçırmasını dehşetle izledi." ifadelerini kullandı.

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        "FİLİSTİN HALKININ MEŞRU İSTEKLERİNİN FARKINDAYIZ"

        İsrail'in kendisini ve halkını savunma çabalarına destek vereceklerini kaydeden liderler, bu ülkeye düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırıları avantaj olarak kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

        Liderler, "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem Filistinliler için eşit düzeyde adalet ve özgürlük adımlarını destekliyoruz. Ancak şüphesiz ki Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkına daha fazla terör ve katliamdan başka bir şey sunmuyor." değerlendirmesini yaptı.

        Batılı liderler, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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