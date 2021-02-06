ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnun

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere yönetimleri, ortak bir açıklama yaparak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnun
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere yönetimlerinin Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı ortak açıklamayı yazılı olarak duyurdu.

Açıklamada söz konusu ülkelerin, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yönetime ilişkin vardığı uzlaşmadan memnuniyet duydukları belirtildi.

Söz konusu adımın Libya'da siyasi istikrarın sağlanmasında ve aralık ayında seçimlerine yapılmasına giden yolun açılmasında çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, mevcut hükümetin tüm yetki ve görevleri barışçıl bir şekilde yeni yürütmeye devretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Libya'daki çatışmaların sonlandırılması, daha önce konulan silah ambargosunun uygulanması ve ülkedeki yabancı savaşçı ve paralı askerlerin geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dikkat çeken korona araştırması| Son dakika: ABD'de Kovid-19'u en çok...
DÜNYAABD'de Kovid-19'u gençler yayıyor
Biden geldi ipler gerildi! Son dakika haberler: ABD'den Çin'e gözdağı
DÜNYAABD'den Çin'e gözdağı!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonla görüştü
DÜNYABlinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonla ...
Pentagon: Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki duruşumuz değişmedi
DÜNYAPentagon'dan S-400 açıklaması!
ABD Temsilciler Meclisi'nden Biden'ın Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay
DÜNYABiden'ın 1.9 trilyonluk Kovid-19 destek paketine onay
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'le ilgili iddiaları soruşturmak için yetkili olduğunu açıkladı
DÜNYAUluslararası Ceza Mahkemesi'nden flaş İsrail kararı!
DSÖ, 2.5 milyar nüfuslu 130 ülkede hiç Kovid-19 aşısı uygulanmadığını bildirdi
DÜNYADSÖ'den çarpıcı 'aşı' tespiti
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’un İşkodra şehrinde temaslarda bulundu
DÜNYATBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta temaslarda ...
Çin egemenlik iddiasında bulunduğu karasularına izinsiz giren ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdı
DÜNYAÇin, ABD gemisini uzaklaştırdı!
Dışişleri: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz
DÜNYADışişleri'nden Libya açıklaması!