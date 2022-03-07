ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'den Ukrayna görüşmesi 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Fransa, Almanya ve İngiltere'nin liderlerinin yaptıkları görüntülü görüşmede, "Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgali" nedeniyle "Rusya'nın maliyetlerini" artırmaya devam etme kararlılıklarını teyit edildi.

Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam etme taahhütlerinin" altını çizdi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 19 dakika sürdü.